В Одессе главбух областной полиции завладела бюджетными средствами на 1 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Управления финансового обеспечения и бухгалтерского учёта – главному бухгалтеру Главного управления Нацполиции в Одесской области и её теперь уже бывшей подчинённой по факту завладения миллионом гривен из фонда оплаты труда.

Об этом информирует пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, экс-бухгалтер на протяжении 2020-2023 годов безосновательно начисляла зарплату и надбавки работнице своего Управления, которая 369 рабочих дней не выходила на работу и возложенные на неё служебные обязанности не выполняла. При этом подозреваемая умышленно не поручала своей подчинённой официального выполнения каких-либо задач, поручений, контролей и т.п., а также не принимала мер по систематическому отсутствию её на рабочем месте, предоставляя возможность проведения рабочего времени по собственному усмотрению.

Таким образом, сообщницы завладели бюджетными средствами из фонда оплаты труда ГУ НП в Одесской области на сумму почти 1 млн гривен.

Решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения.

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Фото: Прокуратура в Одесской области

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