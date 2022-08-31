Из зала суда: В Одессе приговорены к заключению два боевика из «ЛНР»

К 10 и 14 годам лишения свободы приговорены два участника незаконных вооружённых формирований так называемой «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины приговором суда одному из осуждённых назначено 10 лет лишения свободы, другому с учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору — 14 лет тюрьмы.

Следствием установлено, что мужчины в 2014 году выехали из Одессы в Луганскую область, где присоединились к незаконным вооружённым формированиям так называемой «ЛНР» и приняли участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции с целью отделения Донбасса и Луганщины от Украины.

Кроме того, осуждённые занимались вербовкой и привлечением к участию в вооружённом конфликте своих знакомых.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд три обвинительных акта в отношении трёх жителей Одесской области по фактам государственной измены, один из которых с 24 февраля 2022 года, будучи в должности гранатомётчика в составе боевого подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка «ДНР», участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооружённых Сил Украины на территории Донецкой области.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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