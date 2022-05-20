Из зала суда: виновные в убийстве жителя Болградского района понесли наказание

За разбойное нападение и жестокое убийство жителя Болградского района Одесской области осуждены четыре молодых человека.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием, которое проводили прокуроры Болградской окружной прокуратуры, установлено, что в конце марта 2018 года молодые люди, заранее вооружившись металлической трубой, пневматическим пистолетом, верёвкой и масками, около полуночи прибыли в домовладение потерпевшего в Болградском районе.

«Двое из нападавших, 18 и 16 лет, которые были односельчанами потерпевшего и достоверно знали, что на момент нападения мужчина временно проживал один, остались недалеко от его дома с целью предупреждения соучастников в случае появления посторонних лиц. Двое других преступников проникли во двор домовладения, где совершили нападение на потерпевшего, во время которого мужчине нанесли несколько ударов металлической трубой по голове, в результате чего он упал на землю и потерял сознание», — описывает детали преступления пресс-служба прокуратуры.

После этого мужчину перенесли в одну из комнат дома, где перевязали руки верёвкой, лишив возможности дальнейшего сопротивления. Увидев, что он очнулся и пытается освободиться и встать, 15-летний злоумышленник произвёл выстрел из пневматического пистолета в лицо потерпевшего и нанёс рукояткой оружия не менее 5 ударов в лицо и по голове. А его 21-летний сообщник нанёс ещё несколько смертельных ударов кулаками и ногами. В результате травм мужчина скончался.

«Нападавшие вместе с похищенным имуществом на общую сумму 35 тыс грн (бытовой техникой, золотыми украшениями) скрылись с места преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что старший из соучастников ранее в феврале 2018 года в Измаиле, в течение одной ночи, ограбил двух пострадавших и совершил разбойное нападение на ещё одного мужчину.

Приговором Измаильского горрайонного суда Одесской области 21-летний злоумышленник признан виновным в убийстве, разбойных нападениях и грабежах и приговорён к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Его 15-летний сообщник признан виновным в убийстве и совершении разбойного нападения и приговорён к 12 годам тюрьмы. Два других нападавших признаны виновными в разбое: 18-летний молодчик приговорён к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а 16-летний – к 8 годам заключения.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Николаевской области, который в условиях военного времени намеревался совершить разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на жильё одесского предпринимателя.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod