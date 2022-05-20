Правоохранители предупредили убийство одесского предпринимателя

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Николаевской области, который в условиях военного времени намеревался совершить разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на жильё одесского предпринимателя.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.
По сообщению ведомства, в правоохранительные органы поступила информация о том, что ранее судимый за умышленное убийство мужчина с целью завладения деньгами планирует совершение разбойного нападения на своего работодателя.
Отмечается, что разбойник тщательного готовился к преступлению, вооружившись огнестрельным оружием, скотчем, маской, перчатками. Также злоумышленник подыскал военную форму для беспрепятственного проникновения в квартиру под предлогом проверки помещения на наличие укрывательства вражеских диверсионных групп.
«В начале апреля этого года обвиняемый прибыл в дом потерпевшего одессита, где путём взлома входной двери попал в домовладение. Однако осуществить задуманное помешали правоохранители, задержавшие нападающего на месте происшествия», — описывает прокуратура дальнейшие подробности готовившегося преступления.
В настоящее время грабитель находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщала Одесса News, в мае сотрудники СБУ нейтрализовали организованную группировку, которая терроризировала жителей Одессы и требовала деньги с предпринимателей.
Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры
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