Перестарались: одесские полицейские проявили чрезмерную жестокость при задержании

На 15-й станции Большого Фонтана в Одессе начальник патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев и Владимир Калина в ходе рейда по побережью закрыли кофейный ларёк, хозяин которого Пётр Юрочкин при попытке разобраться в законности закрытия точки, был избит полицейскими и оказался в больнице с сотрясением мозга и ушибами.

Как сообщает УСИ, юристы считают, что полиция превысила свои полномочия и вообще не имела права закрывать точку, а тем более задерживать предпринимателя с применением силы.

Gepostet von Наталья Наталья am Samstag, 4. April 2020

По их словам, в ларьке велась торговля навынос, что разрешено постановлением Кабмина №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Как уточнил юрист Сергей Моренко, в данной ситуации органы полиции переняли на себя полномочия других органов, в частности, окружных судов. В случае нарушения, полиция должна была выписать постановление об административном правонарушении, но не задерживать предпринимателя.

Работники павильона во время проверки были полностью экипированы по закону, давали на вынос чай и кофе, не нарушая норм. «Что это было за задержание? В порядке какого кодекса?», – задались вопросом юристы.

Глава Ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш на пресс-сконференции заявил, что они будут требовать от министра внутренних дел Арсения Авакова и Госбюро расследований разобраться в этой ситуации, провести расследование, на период которого отстранить от занимаемой должности полицейских участвовавших и наблюдавших ситуацию на 15-й станции Большого Фонтана.

Полиция Одессы пока безмолвствует по поводу этого инцидента.

Как сообщала Одесса News, с 6 апреля согласно постановления Кабинета Министров Украины введены дополнительные меры карантина, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.