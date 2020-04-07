В Украине по состоянию на 7 апреля 45 человек скончались от COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зарегистрированы 1 462 случая заражения коронавирусом, 45 человек умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

«По данным ЦОЗ (Центр общественного здоровья, — ред.), по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1 462 лабораторно подтверждённых случаях COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 143 новых случая», — говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь диагностирована:

— ️Винницкая область — 77 случаев;

— ️Волынская область — 34 случая;

— ️Днепропетровская область — 15 случаев;

— ️Донецкая область — 10 случаев;

— ️Житомирская область — 11 случаев;

— ️Закарпатская область — 38 случаев;

— ️Запорожская область — 41 случай;

— ️Ивано-Франковская область — 160 случаев;

— ️Кировоградская область — 53 случая;

— ️г. Киев — 253 случая;

— ️Киевская область — 97 случаев;

— ️Львовская область — 29 случаев;

— ️Луганская область — 3 случая;

— ️Одесская область — 30 случаев;

— ️Полтавская область — 12 случаев;

— ️Ривненская область — 40 случаев;

— Сумская область — 51 случай;

— ️Тернопольская область — 168 случаев;

— ️Харьковская область — 1 случай;

— ️Херсонская область — 13 случаев;

— ️Хмельницкая область — 10 случаев;

— ️Черновицкая область — 247 случаев;

— ️Черкасская область — 62 случая;

— ️Черниговская область — 7 случаев.

Отмечается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией ЦОЗ, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 апреля 2020 года в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 6 385 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9.30 7 апреля, в мире 1 347 473 инфицированных, 74 479 умерших, 285 090 выздоровевших от короновирусной инфекции.