Ряд стран мира готовится к послаблению карантинных мер

Несмотря на высокое количество случаев заражения коронавирусом, правительства ряда стран мира отмечают уменьшение количества заболевших и даже готовятся к послаблению карантина.

Как сообщает worldometers, по состоянию на 9.30 7 апреля, в мире 1 347 473 инфицированных, 74 479 умерших, 285 090 выздоровевших от короновирусной инфекции.

Наибольшее количество заболевших в США — 367 629 (умерших 10 941), в Испании — 136 675 (умерло 13 341), в Италии -132 547 (умерло 16 523). За сто тысяч больных перевалило в Германии — 103 375 (умерло 1 810), приближается к ста тысячам Франция — 98 010 (умерло 8 911) человек.

Однако, такая страна, например, как Дания, с 15 апреля начинает “постепенное и контролируемое” снятие ограничительных мер, заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

“Мы объявляем о первом осторожном этапе открытия Дании. Это требует стабильных показателей и ответственного поведения”, — сказала она.

По словам датского премьер-министра, на следующей неделе вернутся к работе детсады и начальные школы, затем медленно возобновится проведение наиболее срочных медицинских операций, отложенных из-за пандемии. В то же время, жители и в дальнейшем будут работать из дома, а кинотеатры, парикмахерские и основные торговые центры останутся закрытыми до 10 мая. До этого же времени продлится запрет на сбор группами более 10 человек. Проведение мероприятий с большим количеством участников, вроде фестивалей, то их проведение запрещено до августа. Также не предусмотрено пока никаких послаблений на международные путешествия, ведь границы Дании будут оставаться закрытыми.

“Если в течение Пасхи мы увидим, что дела идут плохо.., то не будем ослаблять ограничений после праздников”, — подчеркнула премьер.

По состоянию на сегодняшнее утро, 7 апреля, количество инфицированных COVID-19 в Дании достигло 4 681 человек, а смертей от недуга — 187.

Чехия также начала медленно ослаблять карантинные ограничения, сообщает Укринформ со ссылкой на Xinhua.

“С сегодняшнего дня бегать и передвигаться на велосипеде на открытом воздухе разрешается без маски. Ранее жителей просили надевать маски, когда бы они не выходили на улицу”, — говорится в материале.

С четверга будет восстановлен доступ в строительные и велосипедные магазины, а также магазины техники. Однако все торговые точки будут придерживаться более строгих гигиенических норм, в частности, они должны будут следить за тем, чтобы дистанция между покупателями была не меньше двух метров, а также должны будут обеспечивать их перчатками и дезинфекторами.

Также с 14 апреля будет несколько ослаблен действующий запрет на выезд из страны. Кроме торговцев и представителей других профессий, для которых уже и так сделано исключение в запрете, покинуть страну смогут и другие люди, способные доказать, что путешествие — важнее служебных или личных причин. Они пройдут медицинский осмотр и карантин по возвращению, — отмечает издание.

По состоянию на утро вторника, на территории Чехии было подтверждено 4 822 случая заражения новым коронавирусом. Связанные с ним осложнения унесли жизни 78 человек.

В Южной Корее впервые с конца февраля зарегистрировано за сутки менее 50 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, и это удалось достичь благодаря карантину, сообщает Yonhap.

В этой стране считают, что именно соблюдение социальной дистанции является лучшим методом в борьбе с распространением коронавируса. Здесь в будни проводится около 10 000 тестов ежедневно, в выходные — 6 тысяч.

В Испании также уменьшилось среднесуточное количество летальных случаев и уже пятый день подряд, когда фиксируется снижение количества смертей.

«Несмотря на то, что данные за воскресенье и понедельник дают проблеск надежды в Испании, являющейся одной из стран, которые больше всего пострадали от пандемии, к ним следует относиться с осторожностью», — отмечает испанское издание El Pais.

Как сообщала Одесса News, знаменитый участок Великой китайской стены Бадалин в Пекине частично открылся спустя более двух месяцев с момента его закрытия из-за вспышки эпидемии коронавируса нового типа.