69 человек в Одесской области имеют подтверждённый диагноз COVID-19

Уже 69 человек в Одесской области имеют подтверждённый диагноз заболевания COVID-19.

Об этом проинформировал на своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

«Мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе ещё 2 подтверждённых случая заболевания коронавирусом. Новые заболевшие — 75-летний одессит и 39-летний житель Беляевки», — пишет Куцый.

Таким образом, в населённых пунктах области зафиксировано 39 случаев заболевания COVID-19, а в Одессе — 30. Госпитализированы 55 человек.



«Будьте ответственными и не выходите на улицу без крайней необходимости. Берегите себя и близких», — призвал жителей одесского региона глава ООГА.

Также Максим Куцый сообщает о презентации в облгосадминистрации интерактивной карты распространения COVID-19 в Одесской области.

На карте отмечены выявленные случаи заболевания и предполагаемые очаги распространения. Каждая отметка покрывает площадь в 1,5 квадратных км, адреса и личные данные заболевших не разглашаются.

«Мы лишь уведомляем, в каком районе и какой местности зафиксирован случай. Помогаем людям понимать, каким образом распространяется инфекция, а местной власти — концентрировать внимание на дезинфекции в этих местах», — написал глава ОГА.

Как сообщала Одесса News, в Подольске Одесской области зафиксирован первый летальный случай пациентки с COVID-19.