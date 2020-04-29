Ещё 13 жителей Одесской области заболели коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в одесском регионе продолжает расти.

По состоянию на 9:30 29 апреля ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» подтвердил диагноз ещё у 13 человек.

Десять из них — жители Одессы, два человека из Измаила и один пациент с Килии. Общее количество подтверждённых случаев — 261.

На своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый, написал, что «есть и хорошие новости. На сегодня имеем уже 14 выздоровевших пациентов. Вылечился 75-летний одессит».

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9.30 утра 29 апреля в Украине подтверждено 9 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин.