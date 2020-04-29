Среди умерших в Украине от коронавируса большинство мужчин

По состоянию на 9.30 утра 29 апреля в Украине подтверждено 9 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин.



Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

В частности, болезнь подтверждена у 672 детей и 1 976 медиков.

Сообщается также, что всего в Украине исследовано 104 544 образца методом ПЦР (полимеразно-цепная реакция).

Заболевания подтверждены в таких регионах:

Винницкая обл. — 412 случаев (101 выздоровел)

Волынская обл. — 271 случай (55 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 323 случая (17 выздоровели)

Донецкая обл. — 52 случая (10 выздоровели)

Житомирская обл. — 357 случаев (18 выздоровели)

Закарпатская обл. — 403 случая (43 выздоровели)

Запорожская обл. — 228 случаев (51 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. — 821 случай (72 выздоровели)

(72 выздоровели) г. Киев — 1341 случай (69 выздоровели)

(69 выздоровели) Киевская обл. — 643 случая (70 выздоровели)

Кировоградская обл. — 377 случаев (81 выздоровел)

Львовская обл. — 405 случаев (66 выздоровели)

Луганская обл. — 33 случая (3 выздоровели)

Николаевская обл. — 116 случаев (5 выздоровели)

Одесская обл. — 261 случай (13 выздоровели)

Полтавская обл. — 188 случаев (20 выздоровели)

Ровенская обл. — 588 случаев (49 выздоровели)

Сумская обл. — 98 случаев (55 выздоровели)

Тернопольская обл. — 708 случаев (76 выздоровели)

Харьковская обл. — 237 случаев (19 выздоровели)

Херсонская обл. — 111 случаев (31 выздоровел)

Хмельницкая обл. — 81 случай (18 выздоровели)

Черкасская обл. — 282 случая (60 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1489 случаев (97 выздоровели)

(97 выздоровели) Черниговская обл. — 41 случай (4 выздоровели).

Отмечается, что на амбулаторном лечении находится 6 773 пациента, из них 536 детей и 1 643 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 093 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находится 129 человек, в том числе один ребёнок и 8 медиков.

За сутки в Украине умерло 11 человек, среди всех умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем, 1 103 пациента уже выздоровели, из них 237 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник, 28 апреля, что Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости коронавирусом и готова к следующему шагу — стабилизации экономической ситуации.