Среди умерших в Украине от коронавируса большинство мужчин

По состоянию на 9.30 утра 29 апреля в Украине подтверждено 9 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
В частности, болезнь подтверждена у 672 детей и 1 976 медиков.
Сообщается также, что всего в Украине исследовано 104 544 образца методом ПЦР (полимеразно-цепная реакция).
Заболевания подтверждены в таких регионах:
- Винницкая обл. — 412 случаев (101 выздоровел)
- Волынская обл. — 271 случай (55 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 323 случая (17 выздоровели)
- Донецкая обл. — 52 случая (10 выздоровели)
- Житомирская обл. — 357 случаев (18 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 403 случая (43 выздоровели)
- Запорожская обл. — 228 случаев (51 выздоровел)
- Ивано-Франковская обл. — 821 случай (72 выздоровели)
- г. Киев — 1341 случай (69 выздоровели)
- Киевская обл. — 643 случая (70 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 377 случаев (81 выздоровел)
- Львовская обл. — 405 случаев (66 выздоровели)
- Луганская обл. — 33 случая (3 выздоровели)
- Николаевская обл. — 116 случаев (5 выздоровели)
- Одесская обл. — 261 случай (13 выздоровели)
- Полтавская обл. — 188 случаев (20 выздоровели)
- Ровенская обл. — 588 случаев (49 выздоровели)
- Сумская обл. — 98 случаев (55 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 708 случаев (76 выздоровели)
- Харьковская обл. — 237 случаев (19 выздоровели)
- Херсонская обл. — 111 случаев (31 выздоровел)
- Хмельницкая обл. — 81 случай (18 выздоровели)
- Черкасская обл. — 282 случая (60 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 1489 случаев (97 выздоровели)
- Черниговская обл. — 41 случай (4 выздоровели).
Отмечается, что на амбулаторном лечении находится 6 773 пациента, из них 536 детей и 1 643 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 093 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находится 129 человек, в том числе один ребёнок и 8 медиков.
За сутки в Украине умерло 11 человек, среди всех умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем, 1 103 пациента уже выздоровели, из них 237 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
Как сказал Шмыгаль, «следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированы в том, чтобы соблюдать санитарные нормы. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации».
Как сообщала Одесса News, по количеству официально подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией Украина занимает 37- место среди стран мира.