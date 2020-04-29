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Среди умерших в Украине от коронавируса большинство мужчин

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По состоянию на 9.30 утра 29 апреля в Украине подтверждено 9 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

В частности, болезнь подтверждена у 672 детей и 1 976 медиков.

Сообщается также, что всего в Украине исследовано 104 544 образца методом ПЦР (полимеразно-цепная реакция).

Заболевания подтверждены в таких регионах:

  • Винницкая обл. — 412 случаев (101 выздоровел)
  • Волынская обл. — 271 случай (55 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. — 323 случая (17 выздоровели)
  • Донецкая обл. — 52 случая (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. — 357 случаев (18 выздоровели)
  • Закарпатская обл. — 403 случая (43 выздоровели)
  • Запорожская обл. — 228 случаев (51 выздоровел)
  • Ивано-Франковская обл. — 821 случай (72 выздоровели)
  • г. Киев — 1341 случай (69 выздоровели)
  • Киевская обл. — 643 случая (70 выздоровели)
  • Кировоградская обл. — 377 случаев (81 выздоровел)
  • Львовская обл. — 405 случаев (66 выздоровели)
  • Луганская обл. — 33 случая (3 выздоровели)
  • Николаевская обл. — 116 случаев (5 выздоровели)
  • Одесская обл. — 261 случай (13 выздоровели)
  • Полтавская обл. — 188 случаев (20 выздоровели)
  • Ровенская обл. — 588 случаев (49 выздоровели)
  • Сумская обл. — 98 случаев (55 выздоровели)
  • Тернопольская обл. — 708 случаев (76 выздоровели)
  • Харьковская обл. — 237 случаев (19 выздоровели)
  • Херсонская обл. — 111 случаев (31 выздоровел)
  • Хмельницкая обл. — 81 случай (18 выздоровели)
  • Черкасская обл. — 282 случая (60 выздоровели)
  • Черновицкая обл. — 1489 случаев (97 выздоровели)
  • Черниговская обл. — 41 случай (4 выздоровели).

Отмечается, что на амбулаторном лечении находится 6 773 пациента, из них 536 детей и 1 643 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 093 человека, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находится 129 человек, в том числе один ребёнок и 8 медиков.

За сутки в Украине умерло 11 человек, среди всех умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем, 1 103 пациента уже выздоровели, из них 237 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник, 28 апреля, что Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости коронавирусом и готова к следующему шагу — стабилизации экономической ситуации.

Как сказал Шмыгаль, «следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированы в том, чтобы соблюдать санитарные нормы. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации».

Как сообщала Одесса News, по количеству официально подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией Украина занимает 37- место среди стран мира.

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