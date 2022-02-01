Две двойни и 165 новорожденных пополнили миллионную армию одесситов за неделю

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 169 новорожденных, в том числе две двойни.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Численное преимущество на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 88. Также за неделю увидела свет 81 маленькая одесситка», говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом месте по количеству новорожденных на прошедшей неделе был городской родильный дом №1, где на свет появились 40 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 174 новорожденных, в числе которых одна пара близнецов.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod