COVID-19 в Одесской области: лаборатории за сутки зафиксировали 608 положительных тестов

За минувший понедельник лаборатории Одесской области зафиксировали 608 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 10 ноября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 29 336 случаев коронавируса.

Всего от этой болезни скончались 426 пациентов (за последние сутки — 6).

Выздоровели всего 7 505 (за сутки 76) пациентов.

Продолжают болеть 21 405 жителей Одесской области.

Как сообщала Одесса News, за сутки в Украине зафиксировали 10 179 новых случаев COVID-19, в том числе 410 — дети, 445 — медработники.