Украина фиксирует новый рекорд по числу заболевших COVID за сутки — 10 179 человек

За сутки в Украине зафиксировали 10 179 новых случаев COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, согласно приведённым им данным, в числе новых заболеваний 410 — дети, 445 — медработники.

Также за последние сутки госпитализированы 1 252 человека; летальных случаев — 191; выздоровели — 5 514; проведено тестов за сутки — 68 962 (в том числе методом ПЦР — 42 966, методом ИФА — 25 996).

За всё время пандемии в Украине заболели — 479 197 человек; выздоровели — 214 657; летальных — 8 756; проведено ПЦР-тестов — 3 691 258.

За последние сутки самое большое количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине зафиксировали 8 687 новых случаев COVID-19.