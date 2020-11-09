За сутки в Украине от COVID-19 выздоровели 2 277 человек: как происходит выписка

За сутки в Украине зафиксировали 8 687 новых случаев COVID-19, а выздоровления — 2 277.

Решение о выписке из больницы принимает врач на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, а также на основании устойчивой тенденции нормализации лабораторных показателей, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если нет необходимости находиться в больнице, то есть нет никакой угрозы для жизни, если врач принимает решение и вы действительно можете продолжить лечение в амбулаторных условиях, то есть дома, принимая лекарства, — это гораздо лучше, чем находиться в больнице. В какой-либо больнице есть внутрибольничная инфекция, поэтому лучше находиться дома», — отметил Степанов.

Он добавил, что если у больного отсутствуют клинико-лабораторные признаки активного инфекционного процесса, его можно выписывать домой на самоизоляцию.

«То есть ПЦР положительный, но есть все основания для продолжения лечения дома, этого человека нужно и можно выписывать домой. Не надо ждать обязательно негативного теста ПЦР. Большое количество людей переносит эту болезнь в лёгкий способ или даже вообще бессимптомно», — сказал он.

Степанов также объяснил, когда пациенты, у которых был подтверждён COVID-19, перестают быть распространителями инфекции.

«Такие пациенты уже не заражают другого человека при одном из двух условий. Одно условие — когда после 10 дней лечения методом ПЦР не определяются фрагменты РНК, то есть 10 дней прошло, сделали тест, и тест отрицательный, — отметил он. — Или другое условие — если нет клинических проявлений ОРВИ в течение трёх дней, считая с 10-го дня вашего заболевания».

«То есть заболели 10 дней, потом три дня у вас нет клинических признаков, независимо от того, делали ли вы тест», — добавил глава Минздрава.

Между тем, по данным, приведённым сегодня министром, за сутки в Украине заболели 350 детей, 321 медработник.

По информации министра, за последние сутки госпитализированы 1 100 человек, летальных случаев — 115; проведено тестирований за сутки — 41 114 (в т.ч. методом ПЦР — 34 393, методом ИФА — 6 721).

За всё время пандемии в Украине заболело 469 018 человек; выздоровели — 209 143 человека; летальных исходов — 8 565; проведено ПЦР-тестов — 3 648 292.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Количество заболеваний в регионах по сост. на 9 ноября:

г. Киев — 44 920 случаев

— 44 920 случаев Винницкая область — 12 566 случаев

Волынская область — 16 436 случаев

Днепропетровская область — 17 965 случаев

Донецкая область — 14 190 случаев

Житомирская область — 18 970 случаев

Закарпатская область — 17 192 случая

Запорожская область — 14 105 случаев

Ивано-Франковская область — 24 494 случая

Киевская область — 20 410 случаев

Кировоградская область — 3 142 случая

Луганская область — 4 539 случаев

Львовская область — 33 754 случая

— 33 754 случая Николаевская область — 10 559 случаев

Одесская область — 28 728 случаев

Полтавская область — 12 204 случая

Ривненская область — 22 140 случаев;

Сумская область — 14 863 случая

Тернопольская область — 22 216 случаев

Харьковская область — 43 930 случаев

— 43 930 случаев Херсонская область — 5 558 случаев

Хмельницкая область — 19 839 случаев

Черкасская область — 10 723 случая

Черновицкая область — 25 411 случаев

Черниговская область — 10 164 случая.

Как сообщала Одесса News, Украина 9 ноября занимает 20-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.