За сутки в Украине от COVID-19 выздоровели 2 277 человек: как происходит выписка

За сутки в Украине зафиксировали 8 687 новых случаев COVID-19, а выздоровления — 2 277.
Решение о выписке из больницы принимает врач на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, а также на основании устойчивой тенденции нормализации лабораторных показателей, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Если нет необходимости находиться в больнице, то есть нет никакой угрозы для жизни, если врач принимает решение и вы действительно можете продолжить лечение в амбулаторных условиях, то есть дома, принимая лекарства, — это гораздо лучше, чем находиться в больнице. В какой-либо больнице есть внутрибольничная инфекция, поэтому лучше находиться дома», — отметил Степанов.
Он добавил, что если у больного отсутствуют клинико-лабораторные признаки активного инфекционного процесса, его можно выписывать домой на самоизоляцию.
«То есть ПЦР положительный, но есть все основания для продолжения лечения дома, этого человека нужно и можно выписывать домой. Не надо ждать обязательно негативного теста ПЦР. Большое количество людей переносит эту болезнь в лёгкий способ или даже вообще бессимптомно», — сказал он.
Степанов также объяснил, когда пациенты, у которых был подтверждён COVID-19, перестают быть распространителями инфекции.
«Такие пациенты уже не заражают другого человека при одном из двух условий. Одно условие — когда после 10 дней лечения методом ПЦР не определяются фрагменты РНК, то есть 10 дней прошло, сделали тест, и тест отрицательный, — отметил он. — Или другое условие — если нет клинических проявлений ОРВИ в течение трёх дней, считая с 10-го дня вашего заболевания».
«То есть заболели 10 дней, потом три дня у вас нет клинических признаков, независимо от того, делали ли вы тест», — добавил глава Минздрава.
Между тем, по данным, приведённым сегодня министром, за сутки в Украине заболели 350 детей, 321 медработник.
По информации министра, за последние сутки госпитализированы 1 100 человек, летальных случаев — 115; проведено тестирований за сутки — 41 114 (в т.ч. методом ПЦР — 34 393, методом ИФА — 6 721).
За всё время пандемии в Украине заболело 469 018 человек; выздоровели — 209 143 человека; летальных исходов — 8 565; проведено ПЦР-тестов — 3 648 292.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.
Количество заболеваний в регионах по сост. на 9 ноября:
- г. Киев — 44 920 случаев
- Винницкая область — 12 566 случаев
- Волынская область — 16 436 случаев
- Днепропетровская область — 17 965 случаев
- Донецкая область — 14 190 случаев
- Житомирская область — 18 970 случаев
- Закарпатская область — 17 192 случая
- Запорожская область — 14 105 случаев
- Ивано-Франковская область — 24 494 случая
- Киевская область — 20 410 случаев
- Кировоградская область — 3 142 случая
- Луганская область — 4 539 случаев
- Львовская область — 33 754 случая
- Николаевская область — 10 559 случаев
- Одесская область — 28 728 случаев
- Полтавская область — 12 204 случая
- Ривненская область — 22 140 случаев;
- Сумская область — 14 863 случая
- Тернопольская область — 22 216 случаев
- Харьковская область — 43 930 случаев
- Херсонская область — 5 558 случаев
- Хмельницкая область — 19 839 случаев
- Черкасская область — 10 723 случая
- Черновицкая область — 25 411 случаев
- Черниговская область — 10 164 случая.
Как сообщала Одесса News, Украина 9 ноября занимает 20-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом.