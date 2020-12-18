Ещё 260 жизней унёс COVID в Украине за сутки

В Украине по состоянию на 18 декабря лабораторно подтверждён 944 381 случай COVID-19, из них за последние сутки — 12 630, умерли 260 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника», — сообщил Степанов.

По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 2 904 человека; летальных случаев — 260; выздоровели 12 866 человек; протестировано 68 759 (в частности, методом ПЦР — 42 340, методом ИФА — 26 419).

За всё время пандемии в Украине заболели 944 381 человек; выздоровели 561 222 лица; летальных исходов — 16 256; проведено ПЦР-тестов — 5 209 462.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 658), Запорожской (1 022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

г. Киев — 98 330 случаев;

— 98 330 случаев; Винницкая область — 20 578 случаев;

Волынская область — 29 817 случаев;

Днепропетровская область — 51 401 случай;

Донецкая область — 31 449 случаев;

Житомирская область — 35 662 случая;

Закарпатская область — 26 855 случаев;

Запорожская область — 45 715 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 644 случая;

Киевская область — 51 588 случаев;

Кировоградская область — 7 621 случай;

Луганская область — 8 533 случая;

Львовская область — 55 860 случаев;

Николаевская область — 25 826 случаев;

Одесская область — 61 963 случая;

— 61 963 случая; Полтавская область — 31 097 случаев;

Ривненская область — 37 840 случаев;

Сумская область — 37 157 случаев;

Тернопольская область — 32 089 случаев;

Харьковская область — 64 237 случаев;

— 64 237 случаев; Херсонская область — 15 151 случай;

Хмельницкая область — 36 027 случаев;

Черкасская область — 33 837 случаев;

Черновицкая область — 37 695 случаев;

Черниговская область — 26 409 случаев.

Как сообщала Одесса News, накануне зафиксировали 12 047 случаев коронавируса.