Ещё 260 жизней унёс COVID в Украине за сутки

В Украине по состоянию на 18 декабря лабораторно подтверждён 944 381 случай COVID-19, из них за последние сутки — 12 630, умерли 260 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника», — сообщил Степанов.
По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 2 904 человека; летальных случаев — 260; выздоровели 12 866 человек; протестировано 68 759 (в частности, методом ПЦР — 42 340, методом ИФА — 26 419).
За всё время пандемии в Украине заболели 944 381 человек; выздоровели 561 222 лица; летальных исходов — 16 256; проведено ПЦР-тестов — 5 209 462.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 658), Запорожской (1 022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.
- г. Киев — 98 330 случаев;
- Винницкая область — 20 578 случаев;
- Волынская область — 29 817 случаев;
- Днепропетровская область — 51 401 случай;
- Донецкая область — 31 449 случаев;
- Житомирская область — 35 662 случая;
- Закарпатская область — 26 855 случаев;
- Запорожская область — 45 715 случаев;
- Ивано-Франковская область — 41 644 случая;
- Киевская область — 51 588 случаев;
- Кировоградская область — 7 621 случай;
- Луганская область — 8 533 случая;
- Львовская область — 55 860 случаев;
- Николаевская область — 25 826 случаев;
- Одесская область — 61 963 случая;
- Полтавская область — 31 097 случаев;
- Ривненская область — 37 840 случаев;
- Сумская область — 37 157 случаев;
- Тернопольская область — 32 089 случаев;
- Харьковская область — 64 237 случаев;
- Херсонская область — 15 151 случай;
- Хмельницкая область — 36 027 случаев;
- Черкасская область — 33 837 случаев;
- Черновицкая область — 37 695 случаев;
- Черниговская область — 26 409 случаев.
Как сообщала Одесса News, накануне зафиксировали 12 047 случаев коронавируса.