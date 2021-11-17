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В Одессе открылся ещё один центр вакцинации — в Кирхе

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В Одессе открылся ещё один центр массовой вакцинации, который расположен на Новосельского, 68 на территории собора Святого Павла Немецкой Евангелистско-лютеранской Церкви (Кирха).

Об этом сообщили в пресс-службе департамента охраны здоровья Одесской ОГА, пишет 048.ua.

Отмечается, что Центр вакцинации в Кирхе будет работать по будням (кроме среды) с 9:00 до 18:00 в пасторском доме справа от собора.

Приходить можно без записи — центр работает без очередей.

Как сообщала Одесса News, во всех городских детских поликлиниках Одессы организованы прививочные кабинеты для вакцинации от COVID-19.

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