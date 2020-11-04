Папа Римский помолился за погибших от коронавируса

Папа Римский Франциск в День всех умерших, когда римско-католическая церковь поминает всех верующих церкви, кто отошёл в вечность, помолился за жертв вируса COVID-19.

Об этом он написал в Твиттере, сообщает Укринформ.

«Сегодня мы молимся за всех усопших верующих и особенно за жертв коронавируса: тех, кто умер в одиночестве, оставшийся без заботы своих близких; и за тех, кто отдал свою жизнь, помогая больным», — написал Понтифик.

В этот же день Папа Франциск провёл мессу за все погибшие души на Тевтонском кладбище в Ватикане и помолился у могил своих предшественников в Ватиканских гротах у базилики Святого Петра.

С начала пандемии в самом Ватикане 27 человек заболели COVID-19, по данным Worldometer на утро 4 ноября, умерших нет.

Лидерами по количеству заболевших по-прежнему являются являются США, Индия и Бразилия. Украина за последние сутки передвинулась с 21 на 22-е место в списке стран с наибольшим количеством коронавирусников.

Всего в мире на сегодняшний день зарегистрировано 47 854 043 случая заражения коронавирусом (+514 620 за сутки), в том числе 1 220 535 летальных (+8 907), выздоровели 34 357 609 (+318 316).

Как сообщала Одесса News, сотрудники похоронных бюро в Испании объявили забастовку, требуя увеличения числа рабочих, поскольку смертность от коронавируса в стране продолжает расти.