Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Одесской области составил 676 случаев

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 676 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила Одесская облгосадминистрация со ссылкой на областной лабораторный центр.

В числе заболевших за сутки 37 детей и 26 медицинских работников.

Отмечается, что всего по состоянию на утро 24 декабря в Одесской области было зафиксировано 66 971 случай COVID-19 — у 39 994 женщин и 26 977 мужчин. Наибольшее количество заболевших за сутки в Одессе (345), Черноморске (57) и Беляевском районе (44).

Умерли за сутки от коронавируса 18 человек.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 959 человек: Одесса — 467 (+4 за сутки), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 43, Измаил — 49 (+2), Подольск — 2, Теплодар — 1, Черноморск — 27, Южный — 15, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 24 (+5), Балтский — 1, Березовский — 15, Б.Днестровский — 27, Беляевский — 38, Болградский — 31 (+1), Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 27(+2), Килийский — 13, Кодымский — 11 (+1), Лиманский — 28, Любашевский — 3 (+1), Николаевский — 5, Овидиопольский — 19, Окнянский — 4 (+1), Подольский — 28 (+1), Ренийский — 6, Раздельнянский — 16, Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 6.

Согласно статистике, выздоровевших за сутки нет. Количество выздоровевших осталось прежним — 30 740: Одесса — 16 325, Балта — 199, г.Б.-Днестровский — 612, Измаил — 1 345, Подольск — 61, Теплодар — 92, Черноморск — 99, Южный — 779, районы — Ананьевский — 71, Арцизский — 755, Балтский — 48, Березовский — 501, Б.Днестровский — 88, Беляевский — 1 070, Болградский — 1 531, Великомихайловский — 171, Захаровский — 199, Ивановский — 420, Измаильский — 328, Килийский — 290, Кодымский — 110, Лиманский — 1 125, Любашевский — 182, Николаевский — 172, Овидиопольский — 601, Окнянский — 235, Подольский — 535, Ренийский — 243, Раздельнянский — 453, Савранский — 90, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 599, Ширяевский — 200.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 24 декабря:

Одесса — 30 268 (дети — 1 438, медработники — 778)

— 30 268 (дети — 1 438, медработники — 778) Балта — 652 (дети — 12, медработники — 56)

г.Белгород-Днестровский — 1 148 (дети — 39, медработники — 64)

Измаил — 3 750 (дети — 134, медработники — 118)

— 3 750 (дети — 134, медработники — 118) Подольск — 294 (дети — 20, медработники — 15)

Теплодар — 283 (дети — 14, медработники — 9)

Черноморск — 2 406 (дети — 180, медработники — 22)

Южный — 1 443 (дети — 80, медработники — 23)

Ананьевский район — 314 (дети — 21, медработники — 18)

Арцизский — 1 223 (дети — 49, медработники — 49)

Балтский — 385 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 1 093 (дети — 92, медработники — 50)

Б.-Днестровский — 566 (дети — 23, медработники — 29)

Беляевский — 2 810 (дети — 186, медработники — 182)

— 2 810 (дети — 186, медработники — 182) Болградский — 2 244 (дети — 127, медработники — 96)

В.Михайловский — 458 (дети — 32, медработники — 23)

Захаровский — 323 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 698 (дети — 44, медработники — 36)

Измаильский — 1 422 (дети — 100, медработники — 38)

Килийский — 1 039 (дети — 45, медработники — 57)

Кодымский — 428 (дети — 20, медработники — 6)

Лиманский — 2 779 (дети — 165, медработники — 120)

Любашевский — 597 (дети — 26, медработники — 5)

Николаевский — 391 (дети — 37, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 579 (дети — 167, медработники — 57)

Окнянский — 506 (дети — 11, медработники — 7)

Подольский — 1 785 (дети — 108, медработники — 90)

Раздельнянский — 1 018 (дети — 36, медработники — 49)

Ренийский — 764 (дети — 36, медработники — 57)

Савранский — 491 (дети — 13, медработники — 5)

Саратский — 807 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 753 (дети — 42, медработники — 20)

Татарбунарский — 873 (дети — 40, медработники — 23)

Ширяевский – 381 (дети — 1, медработники – 2).

Проведено ИФА-тестирований – 129 260, в том числе за сутки — 958; ПЦР-тестов — 309 544, в том числе за сутки — 3 744.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание коронавирусом было зафиксировано у 792 человек.