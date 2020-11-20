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В Украине за сутки обнаружили 14 575 новых случаев коронавируса — новый COVID-рекорд

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В Украине состоянию на 20 ноября лабораторно подтверждены 598 085 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 14 575.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«14575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников», — написал он.

Министр сообщил, что за прошлые сутки зарегистрировано 229 летальных случаев, в то же время 7 845 человек выздоровели. Госпитализированы 1728 пациентов.

По информации главы Минздрава, больше всего подтверждённых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Количество заболеваний по регионам:

  • г. Киев — 56594 случаи;
  • Винницкая область — 14 857 случаев;
  • Волынская область — 20 651 случай;
  • Днепропетровская область — 26 202 случаи;
  • Донецкая область — 19 223 случаи;
  • Житомирская область — 25 111 случаев;
  • Закарпатская область — 20 827 случаев;
  • Запорожская область — 22 225 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 30 684 случая;
  • Киевская область — 28 427 случаев;
  • Кировоградская область — 4 052 случая;
  • Луганская область — 5 474 случая;
  • Львовская область — 39 916 случаев;
  • Николаевская область — 14 181 случай;
  • Одесская область — 36 053 случаи;
  • Полтавская область — 17 403 случая;
  • Ровенская область — 27 054 случая;
  • Сумская область — 20 872 случая;
  • Тернопольская область — 24 843 случая;
  • Харьковская область — 50 252 случая;
  • Херсонская область — 8 155 случаев;
  • Хмельницкая область — 25 290 случаев;
  • Черкасская область — 16 437 случаев;
  • Черновицкая область — 30 143 случаи;
  • Черниговская область — 13 159 случаев.

За всё время пандемии в Украине выявлено 598 085 случаев заражения коронавируса, в частности, 10 598 летальных, выздоровели 274 324 человека.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Украине лабораторно подтверждены 13 357 новых случаев коронавируса, 257 — летальных.

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