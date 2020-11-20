Коронавирус захватил уже и Полинезию, осталась одна Антарктида

В Самоа — стране в юго-западной части Тихого океана в Полинезии — зафиксировали первый с начала пандемии случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на местное издание Samoa Observer.

Премьер-министр страны Туилаэпу Саилеле Малиелегаои в телеобращении к гражданам заявил, что коронавирус диагностировали у моряка, который прибыл в Самоа из новозеландского города Окленд. Он и ещё 25 моряков из Европы прибыли в Самоа вместе с 274 самоанцами в прошлую пятницу.

Отмечается, что коронавирус диагностировали, когда мужчина проходил обязательный карантин. Он сдал ещё один тест, который дал отрицательный результат.

Власть отслеживает все контакты мужчины и принимает необходимые меры. Сейчас моряк находится в изоляторе в больнице Тупуа-Тамасесе-Меоле.



По состоянию на 2009 год в стране проживали 179 тыс. человек.

Тихоокеанское государство Самоа было одной из последних стран, которая избежала коронавируса.

Ранее в островном государстве Республика Вануату в Тихом океане зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции. В марте этого года Вануату закрыла свои границы, чтобы не допустить попадания вируса, однако недавно разрешила авиарейсы для возвращения своих граждан.

По данным Worldometer на утро 20 ноября в мире зафиксировано 57 239 964 заболевших (+656 910 за сутки), 1 365 695умерших (+10 548) и 39 734 942 избавившихся от болезни (+363 956).

Издание ведёт в настоящее время фиксацию болезни в 218 странах и территориях мира.