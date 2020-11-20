«Маскобесие» в Украине: от отрицания к обязаловке

Президент Владимир Зеленский подписал Закон об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» №1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

В Офисе Президента рассказали, что документ дополняет статью 44-3 Кодекса об административных правонарушениях части второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 грн до 255 грн) за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов либо защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности, изготовленных самостоятельно.

Отмечается, что закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.

«Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений», — добавили в ОП.

Защитные маски, по утверждению главы Минздрава Максима Степанова, не нужно носить на улице, а наложение штрафов за отсутствие маски в общественном месте похоже на механизм за нарушение правил дорожного движения: штраф будут выписывать сразу на месте.

«На улице носить маску не надо. Исключение — это когда вы находитесь в месте большого скопления людей. Например, когда на остановках, когда есть толпа людей, расстояние между которыми иногда меньше одного метра. Просто надевайте маску — это безопасность», — посоветовал министр.

«Штрафы будут выписываться за нахождение без маски именно в общественных местах. Когда человек, например, зашел в супермаркет, и он без маски, то дистанция уже не важна — ведь расстояние до других, разумеется, будет все время меняться. Человек должен находиться в маске», — отметил Максим Степанов.

Как сообщала Одесса News, 20 марта Минздрав информировал, что «медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить её должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными».