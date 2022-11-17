Какими сезонными болезнями сегодня страдают одесситы

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе находится на сезонном уровне. Интенсивный показатель заболеваемости ниже эпидемического порога в 2,3 раза.

По информации ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины», за последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболели 2044 одессита, из которых 68,2% составили дети в возрасте до 17 лет. Среди взрослого населения отмечено снижение заболеваемости на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Заболеваемость COVID-19 в Одессе за прошедшую неделю снизилась на 43,7% по сравнению с предыдущей неделей, а уровень госпитализации снизился в три раза. Всего за неделю зарегистрировано 148 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, из них трое – дети.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе за прошедшую неделю снизилась на 7,3% и составила 51 случай, из которых 51% — дети до 17 лет.

Вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями.

Случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.

Как информировала Одесса News, среднее подорожание аптечных препаратов в сентябре 2022 года составило 42,5% по сравнению с сентябрём 2021 года. Лекарственные средства при этом выросли в цене на 30,1%.

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