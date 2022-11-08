Аптечные товары в Украине за год подорожали почти на 42%

Среднее подорожание аптечных препаратов в сентябре составило 42,5% по сравнению с сентябрём 2021 года. Лекарственные средства при этом выросли в цене на 30,1%.

Об этом сообщает аналитическое издание Аптека.ua.

Согласно обнародованным данным исследования фармацевтического рынка, средневзвешенная стоимость одной упаковки лекарственного средства в сентябре 2022 года стоила на 30,1% дороже, чем в сентябре 2021 года. Диетические добавки за год подорожали на 43,7%; косметические средства, продаваемые в аптечных заведениях, – на 38,0%. Больше всего выросли в цене против сентября прошлого года медицинские изделия – на 64,0%.

В среднем по рынку аптечные препараты в сентябре 2022 года выросли в цене на 42,5% против сентября прошлого года.

При этом фармрынок Украины и в натуральном, и денежном измерении продолжает демонстрировать уменьшение объёмов продаж.

В частности, в сентябре этого года было продано 97,2 млн упаковок лекарственных средств, что на 36,2% меньше, чем в сентябре прошлого года. В денежном измерении объёмы продаж сократились на 9% – с 11,9 млрд грн до 10,9 млрд грн.

Как отметили аналитики, товары украинского происхождения составляют подавляющее большинство в структуре продаж в натуральном измерении, а в денежном — две трети объёмов продаж приходится на продукцию зарубежных производителей.

Одесса News информировала, что в октябре 2022 года Комиссия Минздрава определила 35 лекарственных средств, подлежащих временному запрету на применение в Украине из-за участия в их изготовлении субъекта, расположенного в РФ.

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