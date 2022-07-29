С 1 августа любые антибиотики будут отпускаться только по рецепту врача

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, с 1 августа аптеки будут отпускать антибиотики только по рецепту. Исключения – оккупированные территории и районы проведения боевых действий.

В связи с этим приказом 28 июля директор Департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян провёл совещание с руководителями городских медучреждений, сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета.

Отмечалось, что решение Минздрава является частью евроинтеграционных процессов Украины и поможет в решении проблемы неконтролируемого употребления рецептурных лекарственных средств, а также уменьшит оборот бумажных документов. Отпуск по рецепту распространяется на все препараты, которые относятся к антибактериальным лекарственным средствам во всех формах, в том числе на глазные капли, топические антибиотики и прочее.

«Рецептурный отпуск антибиотиков начнёт работать с 1 августа 2022 года в медицинских учреждениях, которые не находятся в зоне военных действий и работают с электронной системой здравоохранения. Все городские медучреждения Одессы подключены к системе», — говорится в сообщении.

На совещании было подчёркнуто, что рецепт можно будет получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Отпуск электронных рецептов смогут осуществлять врачи всех уровней медицинской помощи, независимо от формы собственности учреждения, при условии подключения учреждения и его работников к электронной системе.

«До конца текущего года продолжится переходный период, на протяжении которого будут функционировать как электронные, так и бумажные рецепты. В это время, если врач выписывает электронный рецепт, он обязательно распечатывает к нему информационную справку с номером рецепта, фамилией и печатью врача. Это делается на тот случай, если пациент решит приобрести препарат в аптеке, которая ещё не подключена к электронной системе», — разъяснил руководитель Департамента.

В переходном периоде пациент сможет приобрести необходимые лекарства по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно лишь предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст как подтверждение назначения.

Предусмотрено, что с 1 января 2023 года все рецепты на антибиотики будут электронными. На протяжении переходного периода все аптечные учреждения должны подключиться к электронной системе.

Функционал электронного рецепта позволяет погасить рецепт частично, т.е. приобрести меньшее количество лекарственного средства, чем указано в рецепте.

На переходный период до конца 2022 года предусмотрена выписка бумажного рецепта медучреждениями, которые пока не имеют соответствующей технической возможности. Кроме того, выписка лекарственных препаратов, которые отпускаются на льготных условиях, будет осуществляться по бумажному рецепту.

Пациенты будут получать электронный рецепт для приобретения антибиотиков за собственные средства уже с августа 2022 года. Норма по отпуску антибиотиков по назначению врача в Украине не нова, с августа лишь дополняется цифровой инструмент – электронный рецепт.

Для справки. С каждым годом лечить бактериальные инфекционные болезни (например, пневмонию или туберкулёз) становится всё сложнее. Уже совсем скоро нерациональное использование антибиотиков может привести к тому, что инфекционные болезни, которые сейчас быстро и без последствий лечатся антибактериальными препаратами, могут стать смертельно опасными.

Согласно данным Центра общественного здоровья, почти 64% украинцев ошибочно считают, что острые вирусные инфекционные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками, и покупают их без назначения врача.

Риск выработки антибиотикорезистентности растёт и при несоблюдении режима приёма лекарств в ситуациях, когда они нужны. Именно поэтому лечение антибиотиком должно назначаться и контролироваться исключительно врачом.

Как сообщала Одесса News, с 1 октября 2021 года программа обеспечения инсулинами перешла в администрирование Национальной службы здоровья Украины и вошла в перечень «Доступных лекарств».

Фото: Одесса News/Александр Александров, «Одесса»

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