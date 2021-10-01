С 1 октября инсулины попали в перечень «Доступных лекарств»

С 1 октября программа обеспечения инсулинами перешла в администрирование Национальной службы здоровья Украины и вошла в перечень «Доступных лекарств».

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«Жизненно необходимые лекарства для людей с хроническими заболеваниями должны быть доступными. Отныне инсулины полностью вошли в перечень таких лекарств и предоставляются пациентам в аптеках по электронному рецепту от врача», — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

На возмещение стоимости инсулинов с 1 октября и до конца года выделено 660 млн грн.

По данным Минздрава, на 1 октября количество аптек, в которых пациент сможет получить инсулин, в целом по стране выросло в 4 раза — к программе реимбурсации инсулинов присоединились более 560 аптечных заведений — юридических лиц, у которых представлены 5 300 мест отпуска, то есть аптек и аптечных пунктов по всей стране.

С 1 октября первый электронный рецепт на инсулин пациенту выписывает исключительно врач-эндокринолог, на основе созданного и внесённого в электронную систему здравоохранения плана лечения. Повторный рецепт может выписывать семейный врач. К кому обращаться за повторным электронным рецептом пациент выбирает самостоятельно.

Имея электронный рецепт, пациент выбирает любую аптеку в любом регионе страны, у которой заключён договор с НСЗУ по направлению реимбурсации инсулинов. Узнать такую ​​аптеку можно будет по наклейке «+Инсулин». Кроме того, найти такие аптеки поможет оператор контакт-центра НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.

В Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации по Программе медицинских гарантий, включены 76 препаратов инсулина. Из них 47 — полностью бесплатные.

Как сообщала Одесса News, в этом году в программу «Доступные лекарства» внесли три препарата, которые используют для лечения сердечно-сосудистых заболеваний: Варфарин (антикоагулянт), Нифедипин (антигипертензивный препарат), ацетилсалициловую кислоту (антиагрегант).

Фото: Одесса News/Александр Александров

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