45 одесситов уехали в Германию на реабилитацию

45 человек с инвалидностью из Одесской области пройдут реабилитацию в реабилитационном Центре в немецком городе Регенсбург.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что ООВА поддержала инициативу организации работодателей «Одесская областная ассоциация работодателей юга Украины» и способствовала процессу транспортировки и сопровождения группы из числа лиц с инвалидностью, одиноких матерей и их семей в Кишинёв с последующим их отправлением в Германию.

«Сотрудники Департаментов здравоохранения, социальной и семейной политики и транспорта Одесской ОВА приобщились к организации транспортной перевозки автомобилем экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и сопровождения фельдшером больной женщины – лица с инвалидностью I группы», — говорится в сообщении.

Отныне 45 человек из Одесщины смогут пройти реабилитацию в одном из лучших реабилитационных центров в городе-побратиме Одессы — Регенсбурге.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года в Одессу прибыла очередная гуманитарная помощь от международных партнёров из Германии: реанимобиль скорой помощи, УЗИ-аппарат и другое медицинское оборудование.

Фото: ООВА

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