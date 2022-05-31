В Украине установлен новый праздник — День украинской государственности

Верховная Рада установила 28 июля праздничный день – День украинской государственности.

Принятие соответствующего законопроекта №5864 поддержали 31 мая 257 народных депутатов, сообщил член парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

«Теперь 28 июля официальный новый праздник – День Украинской Государственности», – написал он.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст.73 Кодекса законов о труде Украины, дополнив её новым абзацем по установлению 28 июля Дня украинской государственности как праздничного дня.

Как сообщала Одесса News, 24 августа 2021 года, в День независимости Украины, президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ.

В указе пояснялось, что новый праздник президент создает «с целью утверждения преемственности более тысячелетней истории Украинского государства, опираясь на историю украинской государственности, которая уходит своими корнями во времена основания города Киева и расцвета государства во времена князя киевского Владимира Великого, …заботясь о благе Отчизны и защищая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, а также учитывая необходимость утверждения исторической справедливости».

Глава МИД России Сергей Лавров в связи с этим заявлял, что Украина «приватизировала День Крещения Руси». «Российские коллеги, Украине, в отличие от вас, не нужно ничего «приватизировать», потому что мы как были на своей земле тысячу лет, так и остаёмся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь её присвоить», – отвечал на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Фото: Одесса News/Ольга Черненко

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