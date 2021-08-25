В Украине прибавится выходных: Президент ввёл новый государственный праздник

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании зарождения украинской государственности в День крещения Киевской Руси-Украины — 28 июля.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, Зеленский подписал документ во время выступления на официальных торжествах по случаю Дня Независимости Украины в центре столицы.

«Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности, в день крещения Киевской Руси-Украины. Обо всём этом я подписываю сегодня соответствующий указ«, — сказал Президент.

Он добавил, что украинцы начинают отмечать День украинской государственности и точкой отсчёта считается год основания Киева — «столицы Киевской Руси-Украины, которую недаром называют городом, где всё начинается».

Зеленский отметил, что в Киеве зарождалось православие, здесь берёт начало старославянский язык, правопреемницей которого является современная украинская речь.

Как сообщала Одесса News, в День крещения Киевской Руси-Украины, 28 июля 2021 года, одесситы приняли участи в торжественном Молебне на Владимирской горке в Киеве и Всеукраинском крестном ходе.

Фото: Одесса News/Ольга Черненко, ОПУ

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