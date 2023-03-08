Геннадий Труханов поздравил одесситок с 8 Марта

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил одесситок с Международным женским днём 8 Марта.

Текст поздравления размещён на официальном сайте «Одесса» горсовета.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Дорогие одесситки! Я хочу искренне поблагодарить наших героических женщин, которые рядом с мужчинами защищают украинскую землю от врага. Спасибо каждой женщине, которая несёт на своих плечах заботы этого героического и непростого времени: работу, волонтёрство, лечение раненых, помощь пострадавшим, уход за детьми и многое другое.

Ни один враг не изменит вашу внутреннюю силу, чувство свободы, любви к родной земле и вере в будущее суверенной Украины. Крепкого здоровья вам и вашим семьям, любви, сил, энергии, веры и надежды! Быстрейшей Победы и мирного украинского неба!».

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко поздравил жительниц Одесской области с Международным женским днём 8 Марта.

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