В Одессе в честь 8 Марта состоялось женское ралли

В Одессе 7 марта прошёл автомобильный пробег, посвящённый Международному женскому дню.

Об этом сообщает наш корреспондент.

Ралли женских экипажей на серийных автомобилях «Одесса Мама» превратилось в красочный весенний праздник.

В автозаездах принял участие 41 экипаж, в том числе три из Киева и один из Мариуполя.

Победителем ралли в абсолютном зачёте стал экипаж под номером 44 в составе Аллы Загустиной и Таиры Дзгоевой. На втором месте киевский экипаж 21 — Кристина Кускова и Мария Миронова. Третьими стали спортсменки из Мариуполя — Инна Сухомлинова и Варвара Ампилова под номером 27.

Одесса News сообщала о ценах на цветы у цветочниц рынка «Привоз» 7 марта 2021 года.

Фото: Укринформ

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