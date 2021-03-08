Одесситки принимают поздравления (дополняется)

Жительниц Одессы сегодня поздравляют известные политики, чиновники, знаменитости.

На своей странице в Faceboor разместил видеопоздравление с Международным женским днём 8 Марта председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, официально признавшийся в любви к женщинам и пожелавший им быть счастливыми и успешными.



Председатель Одесского областного совета Григорий Диденко:

«Депутаты и директора, учёные и преподавательницы, врачи и военные … И главное — мамы! Вы можете всё! Мы живём в интересное время, когда вам удаётся сочетать силу и женственность, изящество и решительность, мужество и хрупкость … Желаю вам счастья, любви и достатка, а ещё — равенства и уважения. Комфорта на том пути, который выбираете именно вы. Ценим каждый день!».

Как сообщала Одесса News, одесский клуб моржей поздравил всех представительниц женского пола Одессы с Международным женским днём 8 Марта.