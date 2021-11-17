У женщин, работающих в морской отрасли, будет свой праздник

Международная морская организация (IMO) учредила Международный день женщин в морской отрасли (International Day for Women in Maritime).

Как сообщает USM со ссылкой на Offshore Energy, чествовать женщин будут каждый год 18 мая.

Отмечается, что такое решение принял Совет IMO в ходе сессии, которая проходила с 8 по 12 ноября.

В сообщении говорится, что в IMO хотят поддержать женщин, которые работают в морской отрасли. Согласно статистике, женщины составляют 1,2% от общего количество моряков в мире. Сегодня это почти 25 тысяч женщин, что на 45% больше, чем в 2015 году.

Как сообщала Одесса News, ОБСЕ и командование “Юг” обсудили гендерные вопросы в армии.

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