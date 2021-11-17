Саакашвили из грузинских застенков написал письмо Денисовой

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова опубликовала письмо, которое ей написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Об этом сообщает Грузия Online.

В письме Саакашвили называет недопуск Денисовой в тюрьму «историческим позором» и отмечает, что учреждение, в которое его перевели, не является больницей.

Экс-президент подчеркнул, что остаётся верным и лояльным гражданином Украины и попросил Денисову подбодрить Народного защитника Грузии (омбудсмена) Нино Ломджария в связи с опасением, что её «запугают нападками».

«Что касается моего здоровья, последние 3 дня практически не встаю с кровати. Давление всё время прыгает от очень низкого до рекордно высокого. Калий упал до в один момент до 26, потом мой врач таблетками его стабилизировал. Так как его [врача] перестали впускать, я прекратил их принимать. В моей палате нет не только аппаратуры, но и звонка для вызова», — написал Саакашвили.

Людмила Денисова не сможет встретиться с гражданином Украины, заключённым Михеилом Саакашвили, поскольку законодательство страны не предусматривает этого, — заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. «Законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена, нет такой необходимости, у нас нет такого обязательства», – сказал он.

На своей странице в Facebook Денисова сообщила, что встретилась с матерью Саакашвили Гиули Аласанией.

Также Денисова провела встречу со своей коллегой — народным защитником Грузии Нино Ломджарией.



По данным грузинских СМИ, вчера, 16 ноября, Саакашвили отказался от дистанционного включения на судебном процессе о незаконном пересечении экс-президентом государственной границы. Как сказал судья Давид Куртанидзе, в пенитенциарное учреждение был направлен запрос с предложением Саакашвили присутствовать на заседании дистанционно, от чего последний отказался, воспользовавшись своим правом.

Как сообщала Одесса News, 1 октября экс-президент Грузии Саакашвили был задержан в Грузии, где против него возбудили ряд уголовных дел. На следующий день стало известно, что Саакашвили объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили перевели в больницу тюрьмы №18 в Глданском районе Тбилиси из тюрьмы в Рустави. В переданном адвокатам письме политик сообщил, что в тот момент, как его переводили, его «тащили по земле, таскали за волосы и несколько раз ударили по шее». Киев заявил о недопустимости применения физической силы и необходимости достойного обращения с Саакашвили, являющимся украинским гражданином.

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к бывшему президенту Грузии украинских врачей, в чём ему было отказано.

Ранее к Саакашвили не пустили европейских политиков – депутата Европарламента Анну Фотыгу, члена Сейма Литвы, руководителя группы межпарламентских отношений с Грузией Раймундаса Лопату и его коллегу из Сейма Вилию Таргамадзе. В Минюсте заявили, что основными причинами недопуска европейских политиков к заключенному стали состояние здоровья политика и меры безопасности.

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