Чалый: Украина либо будет в НАТО в ближайшие годы, либо вернётся к РФ

Украинский дипломат, посол Украины в США в 2015–2019 годах Валерий Чалый дал свою оценку относительно членства Украины в НАТО.

Свои мысли по этому поводу дипломат изложил в Facebook.

«Что касается членства Украины в НАТО. Есть одна принципиальная ошибка, которая до сих пор присуща аналитикам и стратегам Запада. Они считают, если Украина не станет членом НАТО в ближайшие годы – тогда всё же останется буферная зона между Альянсом и РФ, которая будет держать безопасную территориальную дистанцию от прямых угроз для них.

Хотел бы им напомнить, что…

Во-первых, буферные, серые зоны – это нестабильная ситуация, которая очень быстро может измениться. Свежий пример – Беларусь, территорию которой уже трудно считать буферной зоной для стран НАТО от российских угроз.

Во-вторых, процессы стран интеграции в НАТО и ЕС могут быть и обратными. Свежий пример – Грузия, которая на наших глазах разворачивается очень быстро к РФ, несмотря на предыдущую войну и оккупацию части её территории.

В-третьих, нарушения международного права и выход из многих соглашений, налагавших определённые ограничения на расположение вооружённых сил в Европе вместе с новыми технологиями, сокращают дистанцию. Свежий пример – беспилотные летательные системы, уже имеющие, по сути, стратегическую дальность.

Поэтому, если смотреть на эти свежие примеры, то напрашивается прямой вывод о наиболее вероятном сценарии: Украина либо будет в НАТО в ближайшие годы, либо вернётся к РФ, как бы странно это сейчас ни выглядело.

Буферной зоной по многим объективным причинам Украина уже не будет. И никакие концепции нейтралитета здесь уже не помогут.

Перечитывайте и прислушивайтесь к мудрому Генри Киссинджеру, который, несмотря на предыдущую многолетнюю позицию, изменил своё мнение в новых условиях российской войны против Украины и чётко обосновал: Украина должна быть внутри Альянса, а не вне НАТО!».

Одесса News знакомила свих читателей в октябре этого года по поводу распространяющихся в Украине версий о якобы сдаче России оккупированных ею территорий в обмен на членство в НАТО.

Материалы, публикуемые в разделе «Мнения», отражают исключительно точку зрения автора. Редакция не несёт ответственности за содержание и достоверность таких материалов.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy