Бойцы легионов «РДК» и «Свобода России» продолжают военную операцию в РФ

Под контролем «Русского добровольческого корпуса» и легиона Свобода России» находятся 4 населённых пункта Белгородской области РФ. Кремль не контролирует эти территории.

Идут бои за Муром, Нехотовку, Зибровку, Архангельское, Новую Таволжанку, Шебекино, Ржевку, Нежгольск и Вознесеновку, сообщает в Telegram-канале председатель Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram, в Белгородском районе ночью 5 июня загорелся один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное с беспилотника взрывное устройство.

«Пострадавших нет. Отключения потребителей нет. На месте работают оперативные службы», – написал Гладков.

Для справки. Весной 2023 года «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» несколько раз проникали на территорию РФ. 22–23 мая они совершили рейд в Белгородскую область и призвали россиян присоединяться к борьбе с действующим режимом. В легионе рассказали, что они хотят создать в Белгородской области демилитаризованную зону, откуда РФ не сможет обстреливать Украину.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 1 июня недалеко от границы Украины и России начался бой возле российского населенного пункта Шебекино. Российские Telegram-каналы писали, что автомобильный пункт пропуска «Шебекино» атаковали с помощью танков, а во время обстрела один из снарядов попал в здание МВД.

3 июня добровольцы призвали жителей Белгородской области из-за «хаотического обстрела» региона со стороны ВС РФ эвакуироваться на территорию Украины. В Офисе президента подтвердили, что Украина готова организовать гуманитарный коридор.

4 июня РДК и легион заявили, что в Белгородской области взяли в плен российских военных.

Украина к происходящему в Белгородской области не имеет отношения, но «наблюдает с интересом», сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Происходящее в Белгородской области – внутреннее дело РФ, добавил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По информации ГУР, в операции принимали участие только граждане РФ.

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