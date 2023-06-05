Анджелина Джоли призывает помочь Украине

Американская актриса Анжелина Джоли призывает помогать Украине и украинским инициативам, которые нуждаются в поддержке.

Такой призыв она разместила в Instagram, где у неё находятся 14,5 млн фолловеров, а также поделилась снимками авторства британского фотографа Джайлза Дали, которые он сделал, находясь в Украине.

«Мой друг находится в Украине и прислал мне эти фото. Национальные неправительственные организации в Украине получили только 0,003% средств, собранных за границей. Эта модель должна измениться на более прямую поддержку местных организаций. Это укрепляет гражданское общество, даёт больше самоопределения местным общинам и гарантирует, что все средства от пожертвований направляются в поддержку местной экономики», – написала актриса.

Джоли призвала подписчиков поддержать украинские гражданские инициативы, в частности, упомянув «Марш жінок» (помогает приютам для женщин и оказывает поддержку украинкам), Help Ukrain Team (занимаются эвакуацией) и «Группу активной реабилитации» (поддержка людей с травмами позвоночника).

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года Джоли посетила Украину, в частности, Львов.

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