Голливудская звезда приехала в Украину

Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Украину.

Во Львове Анджелина Джоли посетила медучреждение, где лечатся пострадавшие от ракетного удара по Краматорску дети, пообщалась с волонтёрами, сиротами в интернатах и ​​эвакуированными на вокзале.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на CBC News.

Отмечается, что официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш подчеркнул, что «Анджелина Джоли уехала в Украину по собственной инициативе, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев не имеет никакого отношения к этому визиту».

Он добавил, что 46-летняя актриса является специальным послом Верховного комиссара ООН по делам беженцев, но не посещала Львов по служебным делам. О том, что Джоли в Украине, он узнал из социальных сетей.

Как сообщала Одесса News, британский актёр Бенедикт Камбербэтч примет в своём доме семью беженцев из Украины.

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