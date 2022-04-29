Британский актёр Камбербэтч примет в свой дом семью беженцев из Украины

Британский актер Бенедикт Камбербэтч примет в свёем доме семью беженцев из Украины.

Об этом он рассказал 26 апреля в интервью каналу Sky News, пишет издание ГОРДОН.

Актёр не стал разглашать подробности, сославшись на то, что это может выглядеть как вторжение в частную жизнь украинской семьи, но подчеркнул, что они уже выехали из Украины.

Бенедикт признался, что предложив семье поселиться в своём доме, хочет дать им возможность почувствовать стабильность.

Камбербэтч также отметил, что гордится усилиями жителей Великобритании, которые так же, как и он, согласились принять в своих домах украинские семьи.

Кстати. Камбербэтч после начала войны публично выступал в поддержку Украины, появлялся на мероприятиях с украинским флагом или нагрудной лентой цветов флага Украины.

Британское правительство разработало программу «Дома для Украины», чтобы помочь найти жильё беженцам, которые после нападения РФ на Украину вынуждены были покинуть свои дома.

Как сообщала Одесса News, готовность принять в своём доме украинцев выразил британский рок-музыкант Оззи Осборн.

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