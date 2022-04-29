Из-за военных действий РФ в Чёрном море массово гибнут дельфины

Из-за военных действий Российской Федерации против Украины в Чёрном море массово гибнут дельфины.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По её словам, в результате военных действий российских захватчиков на побережье Чёрного моря всё чаще обнаруживают мёртвых млекопитающих. Снаряды, которыми захватчики обстреливают украинские города и сёла, выпускают с кораблей и подлодок, которые находятся в акватории Чёрного моря и загрязняют его.

«Особенно вредно для дельфинов использование военных гидролокаторов. Из-за излучения навигационных приборов млекопитающие перестают воспринимать эхосигналы, что приводит к их гибели. Агрессивные действия рашистов являются опасными для всей флоры и фауны Чёрного и Азовского морей», — сказала она.

Денисова отметила, что захватчики нарушают статью 35 дополнительного Протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года по защите жертв международных вооружённых конфликтов (Протокол No1) от 08 июня 1977 года относительно надлежащего обращения с окружающей средой во время военных действий.

Уполномоченная ВР также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты военных преступлений.

Ранее сообщалось, что в результате военных действий российского агрессора уже зафиксировано более 100 случаев экоцида в Украине.

Как сообщала Одесса News, доктор биологических наук, одесский эколог Иван Русев обратился к «демократической человечности мира» по поводу российской военной агрессии против Украины.

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