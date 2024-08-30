В Генштабе ВСУ подтвердили крушение F-16

В Генштабе ВСУ 29 августа в Facebook подтвердили крушение американского истребителя F-16 в Украине.

Там рассказали, что во время отражения ракетного удара РФ по территории Украины вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 ВСУ.

«В ходе воздушного боя самолёты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага, – сказано в сообщении. – Во время захода на следующую цель с одним из самолётов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолёт потерпел катастрофу, лётчик погиб».

В Генштабе ВСУ проинформировали, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия Минобороны Украины, которая работает в районе падения самолёта.

The Wall Street Journal проинформировала, что, вероятно, из-за ошибки пилота в Украине 26 августа во время массированного воздушного удара страны-агрессора РФ разбился один из F-16, недавно полученный от союзников. 29 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о гибели командира эскадрильной поддержки – заместителя командира операционной группы, уроженца Луцка, лётчика Алексея Меся во время отражения российского удара (он уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА).

Одесса News информировала, что западные СМИ ещё 31 июля сообщали о прибытии в Украину первой партии американских истребителей F-16, часть которых пролетела в небе во время церемонии поздравления воинов с Днём Воздушных Сил ВСУ.

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