525-й день войны: Силы обороны двигаются осторожно, чтобы не терять людей

Начались 525-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 2 августа, за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

Российские оккупанты безуспешно пытаются остановить наступление сил обороны Украины.

Как соообщила 1 августа в Telegram замминистра обороны Анна Маляр, «на Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления. Наши защитники в изнурительных боях отражают все вражеские штурмы».

По её словам, на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируется увеличение вражеских обстрелов.

«На Бахмутском направлении наши войска сегодня имеют дело с плотным огнём артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага. Для наших защитников главное – это жизнь бойцов. Поэтому они пытаются двигаться осторожно, чтобы не терять людей», – подчеркнула Маляр.

В то же время, по информации Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 — по командному пункту и 1 по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 14 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 6 средств противовоздушной обороны, 3 района сосредоточения личного состава, 1 склад боеприпасов и ещё 2 важных объекта врага.

Как сообщала Одесса News, 2 августа ночью враг нанёсла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа «Shahed» по Украине, в том числе Одесской области. Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона.

На первом фото Оперативного командования «Юг» боец 59-й отдельной мпбр ВСУ

Фото в тексте: Генштаб ВСУ, ОК «Юг»/Facebook

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