Лишь в пяти украинских портах частично обрабатывается стоящий у причалов флот

Из-за российской военной агрессии по состоянию на 21 марта только в пяти портах Украины частично осуществляется обработка стоящего у причалов флота и отгрузка грузов по железной дороге и на автотранспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Теlegram.

Отмечается, что в портах Николаев, Ольвия, Южный, Одесса, Черноморск частично осуществляют обработку стоящего у причалов флота и отгрузку по железной дороге и на автотранспорте. Вход/выход судов временно невозможен.

Порты Мариуполь, Бердянск, Скадовск и Херсон временно не работают. Вход/выход судов также пока не возможен.

Порт Белгород-Днестровский не работает из-за отсутствия в порту флота и грузов.

В министерстве отмечают, что шлюзовая инфраструктура Днепра к югу от города Киев находится в рабочем состоянии, кроме Каховского шлюза, захваченного Россией.

Как сообщала Одесса News, по информации Минобороны Великобритании, Российская Федерация препятствует доставке жизненно важных грузов в Украину и усугубляет гуманитарную ситуацию, блокируя украинское побережье. В связи с полномасштабным вторжением России в украинских портах заблокированы около 100 кораблей с иностранной регистрацией и около 650 иностранных моряков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.