Мэр Одессы опроверг российские фейки о размещении в школах артиллерии

Городской голова Одессы Геннадий Труханов опроверг фейки Минобороны РФ о якобы размещении в городских школах тяжёлого вооружения.

Об этом сообщает официальный Теlegram-канал Одесского горсовета.

Агрессором в соцсетях распускается дезинформация о якобы использовании в Одессе объектов инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжёлого вооружения в школах №14 и №71 на улицах Крымской и Паустовского.

Одесский городской голова лично посетил эти учреждения образования и продемонстрировал, что военной инфраструктуры там нет.

«Свои преступления, свои бомбёжки, уничтожение нас, украинцев, наших детей и мирного населения они оправдывают… Что они могут говорить? Что это военные объекты. Я хочу, чтобы весь цивилизованный мир увидел, что это — наши школы, которые мы восстанавливаем и ремонтируем. Пусть все увидят, что это — мирная Одесса и что Минобороны РФ снова врёт», — сказал Труханов.

В Facеbook директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сказала:

«Министерство обороны РФ лжёт. Ну, не впервой. Им не привыкать. Я понимаю и разделяю волнение жителей густонаселённых микрорайонов 40, 14, 71 школ. Там вокруг высотки. Островки частного сектора и большие «чешки», «хрущёвки», типичные для спальных районов. Там нет никаких «огневых позиций, бронетехники и артиллерии».

По её словам, там есть «сторож, директор есть, учителя, которые заполняют журналы, выходят на уроки онлайн, готовятся к окончанию учебного года. И масса жителей. На нервы которых усиленно давят. Держимся. Дорогие соседи, я тоже неподалёку живу. Мы не будем размещать фото инфраструктуры, не волнуйтесь. Тем более, что действительно каждый одессит в окно это может увидеть».

Как сообщала Одесса News, 25 февраля 2022 года Оперативное командование «Юг» опровергло сообщение российских интернет-ресурсов, являющихся участниками информационной войны на стороне России, о якобы переходе под контроль оккупантов нескольких блокпостов на подступах к Одессе.

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