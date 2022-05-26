Благородные олени Одесского зоопарка зовут в гости посмотреть на родившегося Бэмби

В Одесском зоопарке родился детёныш благородного оленя.

Маленький Бэмби хорошо питается и уже начал выходить в общий вольер зоопарка.

Поэтому посетители могут понаблюдать за этим малышом.

Маленький оленёнок и его мама ждут гостей в Одесском зоопарке.

Приобретая билеты в зоопарк, вы поддерживаете его в непростое время.

Зоопарк работает: кассы с 09:00 до 17:00, осмотр — до 18:00.

В период военного времени зоопарк работает по особому графику, который может меняться, подробности — в анонсах на официальных ресурсах: http://zoo.ua/ или https://www.facebook.com/OdesskijZoopark/

Ближайшее к зоопарку укрытие – улица Пантелеймоновская, 25 (подземный паркинг).

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