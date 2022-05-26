Благородные олени Одесского зоопарка зовут в гости посмотреть на родившегося Бэмби

В Одесском зоопарке родился детёныш благородного оленя.
Маленький Бэмби хорошо питается и уже начал выходить в общий вольер зоопарка.
Поэтому посетители могут понаблюдать за этим малышом.
Маленький оленёнок и его мама ждут гостей в Одесском зоопарке.
Приобретая билеты в зоопарк, вы поддерживаете его в непростое время.
Зоопарк работает: кассы с 09:00 до 17:00, осмотр — до 18:00.
В период военного времени зоопарк работает по особому графику, который может меняться, подробности — в анонсах на официальных ресурсах: http://zoo.ua/ или https://www.facebook.com/OdesskijZoopark/
Ближайшее к зоопарку укрытие – улица Пантелеймоновская, 25 (подземный паркинг).
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