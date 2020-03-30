В Одесском зоопарке у пары лам и камерунских козлов родились детёныши

В Одесском зоопарке пополнение: у пары лам и камерунских козлов родилось по детёнышу.



Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Малышка чувствует себя хорошо и с интересом познаёт окружающий мир», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новорожденная проявляет игривый и дружелюбный нрав, у неё хороший аппетит. Сейчас ламочка питается исключительно молоком.

Имени у новорождённой пока нет. По традиции его придумают в рамках ежегодного конкурса «Дай имя малышу».

28 марта в экспозиции «Сельский дворик» зоопарка родился камерунский козлёнок. Это второй малыш, который появился на свет в зоопарке с начала текущего года. Первый козлёнок родился в январе.

Заботливая мама постоянно находится рядом с малышом, пока он осваивается в вольере. Вскоре детёныш окрепнет и сможет играть со старшими обитателями дворика, — говорится в информации.

Как сообщала Одесса News, в этом году в Центре по разведению хищных птиц и сов зоопарка вылупились три птенца филина (Bubo bubo).