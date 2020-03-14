В Одесском зоопарке родились птенцы филина, а маленький тигрёнок вышел на первую прогулку

В феврале в Центре по разведению хищных птиц и сов зоопарка вылупились три птенца филина (Bubo bubo).

Как сообщает сайт Одесского зоопарка, сейчас их выкармливают родители. Как только молодые филины обучатся охотиться на добычу, они будут выпущены на территорию Дунайского биосферного заповедника.

Как отмечает заведующий Центром Виктор Пилюга, птенцы становятся способными к самостоятельной жизни в природе в возрасте около пяти месяцев. После этого начнётся процесс их реинтродукции в дельту Дуная.

Орнитологи зоопарка и заповедника продолжают проводить мониторинг передвижений выпущенных птиц, что позволяет сделать необходимые выводы для дальнейшей работы.

Недавно зоопарк получил новые данные о птице, которая была выпущена в заповеднике в 2019 году. Она обосновалась на новом месте, где живёт и добывает себе пропитание.

Кстати. Одесский зоопарк осуществляет Программу по разведению и реинтродукции филина в природу уже на протяжении десяти лет. Помимо работы в дельте Днестра, с прошлого года зоопарк начал сотрудничество с экологической организацией «Ревалдинг Украина» и Дунайским биосферным заповедником по реинтродукции филина в дельте Дуная.

А родившийся недавно в одесском зоопарке амурский тигрёнок вышел с мамой — тигрицей Натали — на первую в своей жизни прогулку.