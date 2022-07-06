В Одесском зоопарке родились детёныши европейской лани

В Одесском зоопарке в семействе европейской лани родились малыши.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

«В Одесском зоопарке – пополнение. В семействе европейской лани родились малыши. Все новорожденные здоровы и уже активно познают окружающий мир», — говорится в сообщении.

Одесситов и гостей города приглашают в зоопарк посмотреть на его новых жителей.

Как сообщала Одесса News, 8 июля Одесский зоопарк и благотворительный фонд «Дети Мариуполя» приглашают на праздник «День семьи».

Фото: «Одесса»

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