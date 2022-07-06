В Одессе за год меньше на 14 тысяч стало пенсионеров

Составлен социальный паспорт жителей города Одессы, которые находятся на учёте в районных управлениях социальной защиты населения состоянием на 1 июля 2022 года.

Социальный паспорт обнародован на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Согласно социального паспорта в Одессе проживает 216 982 пенсионера. За год их количество уменьшилось на 14567 человек (в сравнении с данными на 1 июля 2021 года).

Пенсионеры (согласно с Пенсионной базой на 1 июля 2021 года) 231549

Пенсионеры (согласно с Пенсионной базой на 1 июля 2022 года) 216982

Меньше на 2 157 стало и лиц с инвалидностью. Сейчас их количество в Одессе 41 757. Также в Одессе на учёте у соцработников 3 897 детей с инвалидностью (+393), 9 330 лиц с инвалидностью с детства (+30).

В соцпаспорте зафиксировано 1 564 человека, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС (-772).

В Одессе насчитывается 2 906 многодетных семей, пользующихся льготами (-295), 9 364 ребёнка, пользующихся льготами, из многодетных семей (-814).

Количество одесситок, получающих социальную помощь в связи с беременностью и родами — 1 626 (-406); получателей одноразовой соцпомощи при рождении ребёнка — 23 188 (-1 812); получателей помощи детям, над которыми установлена опека — 676 (-41); одиноких матерей, получающих помощь на детей — 1 798 (+318).

Количество получателей компенсации по услуге «Муниципальная няня» в этом году составляет 99 человек, а в прошлом году было 283.

В соцпаспорте Одессы отмечается, что количество внутренне перемещённых лиц, находящихся на учёте, составляет состоянием на 1 июля 73 688 (+43 707).

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года в Одессу поступал гуманитарный груз от ЮНИСЕФ, переданный больницам города.

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