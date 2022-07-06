В России утвердили новую медаль – за войну в Украине

В Рссийской Федерации утвердили новую медаль – за войну в Украине. Теперь за убийства мирных жителей Украины, разрушенные дома, города и посёлки будут официально награждать медалью “Участнику специальной военной операции”.

На медали изображён оккупант с автоматом на фоне новой фашистской свастики – буквы Z. Медаль будет вручать Росгвардия.

“Награждать ею будут «за добросовестную военную службу» военнослужащих Росгвардии и гражданских служащих, которые принимали участие в войне. Также ею смогут отмечать лиц, «отличившихся в оказании содействия» Росгвардии в выполнении задач на войне”, – сообщает издание РИА.Новости.

Кстати. Военные РФ совершили уже тысячи преступлений – мародёрства, изнасилования, циничные убийства мирных жителей, обстрел ракетами и авиабомбами мирных городов. Этот бесконечный список военных преступлений фашистской армии Путина не будет иметь сроков давности, а утверждённая медалька послужит отличным доказательством при выявлении всех военных преступников.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года первый российский военный Вадим Шишимарин в суде полностью признал свою вину в убийстве мирного жителя Сумской области.

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