В Одесской области проверили уровень радиации

В Одессе и области проверили уровень радиации.

Радиационный фон на территории Одесской области соответствует норме, сообщили в пресс-службе Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

По состоянию на 10:00 утра 6 июля группами радиационного наблюдения и дозиметрического контроля проведён мониторинг гамма-излучения в определённых 110 мониторинговых точках по всей территории Одесской области.

Зафиксированы показатели радиационного фона 0,07-0,14 мкЗв/ч при норме не выше 0,30 мкЗв/ч, а именно:

г.Одесса показатели радиационного фона 0,07-0,12 мкЗв/час

с.Фонтанка — 0,08-0,10 мкЗв/час

г.Черноморск -0,09-0,14 мкЗв/час

г.Подольск -0,08-0,10 мкЗв/час

Б-Днестровский — 0,07-0,12 мкЗв/час

г.Ананьев- 0,10-0,11 мкЗв/час

г.Измаил -0,10-0,13 мкЗв/час

г.Любашевка-0,10-0,12 мкЗв/час

пгт.Ивановка -0,09-0,14 мкЗв/час

пгт. Николаевка — 0,09-0,10 мкЗв/час

г.Березовка-0,07-0,10 мкЗв/час.

Как сообщала Одесса News, в Одессе проведён очередной мониторинг атмосферного воздуха.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod